Зеленский посетит Польшу 31 августа

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Польша по приглашению президента страны Анджея Дуды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский посетит мемориальные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также встретится с высшим руководством страны и лидерами иностранных государств.

"Первого сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать в них участие", - говорится в сообщении.

Сообщается, что предусмотрены встречи Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Напомним, ранее предполагалось, что Зеленский встретится в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом, однако американский лидер отменил визит в Польшу из-за урагана "Дориан", который приближается к Флориде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше надеются на прорыв в двусторонних отношениях после визита Зеленского.