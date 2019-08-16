Польша надеется на прорыв в двусторонних отношениях после визита Зеленского

Фото: Бартош Цихоцкий (twitter.com/upmpnews)

Зеленский посетит Польшу 1 сентября

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий надеется, что визит президента Украины в Варшаву на рубеже августа и сентября запустит процесс принятия решений для развития польско-украинских отношений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что в Польше надеются на принятие "хороших" решений до визита, или во время визита.

"Мы рассчитываем, что запланированный в конце августа визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу будет хорошим сигналом для развития отношений между двумя странами", - заявил посол.

По словам Цихоцкого, все зависит от украинской стороны и что Польша готова к поддержке и к разговору.

Напомним, министерство иностранных дел готовит Меморандум по вопросам энергетики при поддержке Соединенных Штатов и Польши перед визитом президента Украины Владимира Зеленского у Варшаву.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Зеленский планирует посетить Польшу 1 сентября по приглашению президента Польши Аджея Дуда. Украинская сторона уже официально подтвердила свой визит.