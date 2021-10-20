Зеленский посетил "Шевченко HUB", открытый после 36 лет простоя

"Местный дом культуры на 700 мест был долгостроем. Его включили в Национальную программу "Большая стройка" и завершили в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Это - знаковое для Черкасской области современное культурное пространство", - уточняют в ОП.

По словам главы Черкасской ОГА Александра Скичко, во время реконструкции хотели не просто сделать концертный зал, который бы использовали несколько раз в год, а создать активное культурное пространство. Поэтому здесь появился современный выставочный зал и школа искусств для детей на 19 аудиторий.

Кроме того, есть экран для демонстрации фильмов, возможности проводить мультимедийные выставки и т.д. Все помещения "Шевченко HUB" оборудованы по принципу инклюзивности и учитывают рекомендации инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".

По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, Шевченковский центр в Каневе не могли достроить 36 лет.

"Президенты лично обещали достроить. Но все так и стояло. В этом году долгострой включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Работы стартовали в марте. И - о чудо - к концу августа строительство Шевченковского центра общей площадью 8 495 кв. м было завершено. Справились за... 5 месяцев", - написал он в Facebook.

Рядом с "Шевченко HUB" обустроили сквер, детскую площадку и спортивные локации, сейчас также ремонтируют прилегающие улицы Энергетиков и Шевченко.