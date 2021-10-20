Зеленський відвідав "Шевченко HUB", відкритий після 36 років простою

"Тамтешній будинок культури на 700 місць був довгобудом. Його включили до Національної програми "Велике будівництво" й завершили у 2021 році в межах підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України. Це - знаковий для Черкащини сучасний культурний простір", - уточнюють в ОП.

За словами голови Черкаської ОДА Олександра Скічка, під час реконструкції хотіли не лише облаштувати концертну залу, яку б використовували кілька разів на рік, а зробити активний культурний простір. Тому тут з’явилась сучасна виставкова зала та школа мистецтв для дітей на 19 аудиторій.

Крім того, є екран для демонстрації фільмів, можливості проводити мультимедійні виставки тощо. Усі приміщення "Шевченко HUB" обладнані за принципами інклюзивності й враховують рекомендації ініціативи Олени Зеленської "Без бар’єрів".

За словами координатора програми "Велике будівництво", заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, Шевченківський центр у Каневі не могли добудувати 36 років.

"Президенти особисто обіцяли добудувати. Але все так і стояло. Цього року довгобуд включили до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Роботи стартували у березні. І о диво - на кінець серпня будівництво Шевченківського центру загальною площею 8 495 кв. м було завершене. Впоралися за… 5 місяців", - написав він у Facebook.

Поруч з "Шевченко HUB" облаштували сквер, дитячий майданчик і спортивні локації, зараз також ремонтують прилеглі вулиці Енергетиків і Шевченка.