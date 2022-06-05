Зеленский посетил передовые позиции в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Сообщается, что Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны, а также вручил военным награды.

"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим поддерживающим вас семьям. Берегите себя!", - отметил он.

Также сообщается, что погибших защитников почтили минутой молчания.