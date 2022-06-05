RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відвідав передові позиції в Запорізькій області

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент Володимир Зеленський в ході робочого візиту відвідав передові позиції українських військових в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краї оборони, а також вручив військовим нагороди.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Спасибі кожному і кожній. Хочу побажати здоров'я вам і вашим підтримуючим вас сім'ям. Бережіть себе!",- зазначив він.

Також повідомляється, що загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вперше з початку повномасштабного російського вторгнення вирушив з візитом до Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗапорожская область