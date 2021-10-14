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Зеленский посетил передовую на Донбассе. Вручил ценные подарки военным

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Глава государства пообщался с военными и вручил им ценные подарки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как рассказали в ОП, президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке. Глава государства также ознакомился с особенностями применения протидронового ружья.

Зеленский также пообщался с военными и осмотрел условия несения службы. Президент вручил военнослужащим ценные подарки и посмотрел детские рисунки, которые присылают украинским защитникам.

"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" - сказал глава государства.

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Владимир ЗеленскийДонбассООС