Зеленський відвідав передову на Донбасі. Вручив цінні подарунки військовим

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Глава держави поспілкувався з військовими і вручив їм цінні подарунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Як розповіли в ОП, президент заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці. Глава держави також ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.

Зеленський також поспілкувався з військовими та оглянув умови несення служби. Президент вручив військовослужбовцям цінні подарунки та подивився дитячі малюнки, які надсилають українським захисникам.

"Спасибі за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!"- сказав глава держави.