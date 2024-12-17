Зеленський: посередники у спілкуванні з Трампом мені не потрібні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не потрібні посередники у спілкуванні з обраним президентом США Дональдом Трампом. Це стосується як посередників з інших країн, так і посередників всередині України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.
"Я спілкуюся з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей і розмов. Посередники в цьому мені не потрібні з інших країн, різні політики, які піаряться на цьому", - зазначив глава держави.
Також він уточнив, що і всередині України йому не потрібні посередники між ним і Трампом.
За словами Зеленського, зараз з Трампом і його командою відбувається "знайомство". Обраний президент до інавгурації не може відповідати на велику кількість речей з точки зору своїх юридичних можливостей.
Переговори Трампа і Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрічався з Дональдом Трампом у вересні, коли той ще був кандидатом у президенти США. Глава української держави представив американському політику свій план перемоги.
Також переговори між Зеленським і Трампом відбулися після того, як республіканець переміг на президентських виборах.
Остання зустріч Зеленського і Трампа відбулася 7 грудня в Парижі. За даними Reuters, однією з тем обговорень стали гарантії безпеки для України.
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