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Зеленский: посредники в общении с Трампом мне не нужны

Вторник 17 декабря 2024 17:18
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Зеленский: посредники в общении с Трампом мне не нужны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с избранным президентом США Дональдом Трампом. Это касается как посредников из других страны, так и посредников внутри Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей.

"Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч и разговоров. Посредники в этом мне не нужны из других стран, разные политики, которые пиарятся на этом", - отметил глава государства.

Также он уточнил, что и внутри Украины ему не нужны посредники между ним и Трампом.

По словам Зеленского, сейчас с Трампом и его командой происходит "знакомство". Избранный президент до инаугурации не может отвечать на большое количество вещей с точки зрения своих юридических возможностей.

Переговоры Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в сентябре, когда тот еще был кандидатом в президенты США. Глава украинского государства представил американскому политику свой план победы.

Также переговоры между Зеленским и Трампом прошли после того, как республиканец победил на президентских выборах.

Последняя встреча Зеленского и Трампа прошла 7 декабря в Париже. По данным Reuters, одной из тем обсуждений стали гарантии безопасности для Украины.

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