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Зеленский поручил разработать законопроекты по развитию IT

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине. Документы должны быть вынесены на рассмотрение Верховной рады в трехмесячный срок.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, должны быть определены временные особенности налогообложения зарплат IT-специалистов, а также повышение конкурентоспособности украинских IT-компаний на внешнем рынке. Также должен быть усовершенствован порядок осуществления процессуальных действий во время расследований дел, чтобы избежать вмешательства в деятельность IT-компаний.

Кроме этого президент поручил усовершенствовать процедуру получения иностранными специалистами разрешений на работу.

"Кабинет министров также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки IT-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда", - сообщили в Офисе президента.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина готова приютить IT-компании и специалистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска из-за кризиса в стране.

Также РБК-Украина писало, что в Раду внесли закон о стимулировании развития ІТ.

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