Зеленський доручив розробити законопроекти щодо розвитку ІТ

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити законопроекти, спрямовані на розвиток IT-індустрії в Україні. Документи мають бути винесені на розгляд Верховної ради у тримісячний термін.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, повинні бути визначені часові особливості оподаткування зарплат IT-фахівців, а також підвищення конкурентоспроможності українських IT-компаній на зовнішньому ринку. Також має бути вдосконалено порядок здійснення процесуальних дій під час розслідування справ, щоб уникнути втручання в діяльність IT-компаній.

Крім цього президент доручив удосконалити процедуру отримання іноземними фахівцями дозволів на роботу.

"Кабінет міністрів також повинен сприяти розвитку освіти у сфері інформаційних технологій та інтеграції кращих світових практик в систему підготовки IT-фахівців для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці", - повідомили в Офісі президента.

Раніше міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна готова прихистити IT-компанії і фахівців з Білорусі, які опинилися в зоні ризику через кризу в країні.

Також РБК-Україна писало, що у Раду внесли закон про стимулювання розвитку ІТ.