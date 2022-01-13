Зеленский поручил расширить ограничения для олигархов за границей, - Малюська

По его словам, 30 декабря Заленский поручил СНБО отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами для того, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

"Чтобы наши партнеры тоже реагировали, тоже устанавливали дополнительные контроли по активам и деятельности таких лиц за рубежом", - заявил Малюська.

Он отметил, что статус олигарха автоматически приведет к препятствиям для таких лиц ведения бизнеса за рубежом.

"Но мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано, а не только на процедурах комплаенса западных бизнес-компаний", - сказал он.