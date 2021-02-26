Зеленский поручил наказать виновных в невыполнении решений СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. Этим решением он поручил правительству привлечь к ответственности виновных в невыполнении предыдущих решений СНБО.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
В частности, Кабинету министров поручено обеспечить выполнение решений СНБО, которые введены в действие указом президента.
"Принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами президента", - говорится документе.
Кроме того, Кабмин должен ввести процедуру одобрения планов выполнения таких решений и отчетности перед СНБО и президентом.
Отметим, на прошлой неделе обсуждалось, что в 2015 году Кабинету министров поручили принять меры для того, чтобы сохранить в собственности государства так называемую "трубу Медведчука" - участок нефтепродуктопровода протяженностью 1433 км.
Но за пять лет правительство не обеспечило защиту имущественных интересов государства, вследствие чего трубопровод оказался в руках частной компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский созывает СНБО в третий раз за месяц.
РБК-Украина писало, что будут рассматривать на сегодняшнем заседании.