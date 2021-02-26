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Зеленский поручил наказать виновных в невыполнении решений СНБО

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. Этим решением он поручил правительству привлечь к ответственности виновных в невыполнении предыдущих решений СНБО.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В частности, Кабинету министров поручено обеспечить выполнение решений СНБО, которые введены в действие указом президента.

"Принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами президента", - говорится документе.

Кроме того, Кабмин должен ввести процедуру одобрения планов выполнения таких решений и отчетности перед СНБО и президентом.

Отметим, на прошлой неделе обсуждалось, что в 2015 году Кабинету министров поручили принять меры для того, чтобы сохранить в собственности государства так называемую "трубу Медведчука" - участок нефтепродуктопровода протяженностью 1433 км.

Но за пять лет правительство не обеспечило защиту имущественных интересов государства, вследствие чего трубопровод оказался в руках частной компании, которую связывают с Виктором Медведчуком.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский созывает СНБО в третий раз за месяц.

РБК-Украина писало, что будут рассматривать на сегодняшнем заседании.

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