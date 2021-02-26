Зеленський доручив покарати винних у невиконанні рішень РНБО

Зокрема, Кабінету міністрів доручено забезпечити виконання рішень РНБО, які введені в дію указом президента.

"Вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами президента", - йдеться документі.

Крім того, Кабмін має запровадити процедуру схвалення планів виконання таких рішень і звітності перед РНБО і президентом.

Відзначимо, минулого тижня обговорювалося, що в 2015 році Кабінету міністрів доручили вжити заходів для того, щоб зберегти у власності держави так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу протяжністю 1433 км.

Але за п'ять років уряд не забезпечив захист майнових інтересів держави, внаслідок чого трубопровід опинився в руках приватної компанії, яку пов'язують з Віктором Медведчуком.