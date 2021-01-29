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Зеленский поручил Кабмину модернизировать старые электросети после непогоды

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров модернизировать старые электросети. Они должны быть готовы к непогоде.

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Об этом сообщает Офис президента Украины по итогам совещания Владимира Зеленского касательно борьбы с последствиями непогоды. В нем участвовал и премьер-министр Денис Шмыгаль.

За 2,5 суток в Украине были обесточены 900 населенных пунктов и до сих пор без электричества остаются 350.

"Прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получения соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может дарить сюрпризы, но мы должны быть готовы", - сказал Зеленский.

Сегодня президенту также доложили о продолжении расчистки от снега автомагистралей в Одесской и Николаевской областях, где прирост снежного покрова составил 20-60 сантиметров.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных снегопадов в Украине образовался транспортный коллапс. Наблюдаются переметы протяженностью около 30 километров, а на трассе Киев - Одесса сложная ситуация.

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