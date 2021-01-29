ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський доручив Кабміну модернізувати старі електромережі після негоди

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів модернізувати старі електромережі. Вони повинні бути готові до негоди.

Популярні новини

Про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди. У ній брав участь і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За 2,5 доби в Україні були знеструмлені 900 населених пунктів і досі без електрики залишаються 350.

"Прошу прем'єр-міністра провести окрему роботу з модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, необхідної для їх обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готові", - сказав Зеленський.

Сьогодні президенту також доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігаються перемети (протяжністю близько 30 кілометрів, а на трасі Київ - Одеса складна ситуація.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийГідрометцентр