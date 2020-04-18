Задолженности по зарплатам медикам начнут погашать на следующей неделе, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Погашаться зарплаты будут за счет субвенций, заложенный в новом бюджете

Правительство Украины планирует на следующей неделе начать погашать задолженности по заработной плате медицинским работникам, которые возникли в некоторых регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Офиса президента.

По словам президента Владимира Зеленского, задолженности будут покрываться благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее", - сказал Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Также он отметил, что в бюджет заложены и дополнительное финансирование для медиков, которые борются с коронавирусом.

"Все это медики должны получить уже с апреля", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Верховная рада поддержала доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020, в котором предусмотрены дополнительные выплаты медицинским работникам и сокращение выплат чиновникам.

Отметим, за время пандемии коронавируса в Украине COVID-19 заразились около тысячи медработников. Всего в Украине 5106 инфицированных коронавирусом.