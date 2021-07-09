Зеленский и Порошенко - лидеры президентского рейтинга, - опрос

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса SOCIS.

Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то за:

Владимира Зеленского проголосовали 28,8% (тех, кто определился и пойдет голосовать)

Петра Порошенко - 18,4%.

Другие кандидаты:

Игорь Смешко - 10,3%,

Юлия Тимошенко - 8,5%,

Юрий Бойко - 7,9%,

Владимир Гройсман - 4,2%,

Дмитрий Разумков - 4,1%,

Евгений Мураев - 3,9%,

Виктор Медведчук - 3,4%,

Олег Ляшко - 1,9%,

Виталий Кличко - 1,9%,

Олег Тягнибок - 1,2%,

Кира Рудык - 0,7%.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 60%, за Порошенко - 40%. Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко - 24,45%.

В рейтинге политических партий лидируют "Слуга народа" (24,8% от тех, кто определился и готов голосовать), "Европейская Солидарность" (18,1%). За ОПЖЗ готовы голосовать 13,3%, за ВО "Батькивщина" - 10,8%. за "Силу и честь" - 8,3%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,9%, за ВО "Свобода" - 3,6%, за "Партию Шария" - 2,9%, за "Голос" - 2,9%, за "Наши" - 2,1%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - 2,0%, "За будущее" - 1,6%, за "Оппозиционный блок" - 1,5%, за "ПроПозиция" - 0,7%.

Партия "Европейская Солидарность" считают реальной оппозицией власти 29,5%. 24,8% назвали оппозицией партию ОПЗЖ, "Батькивщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%.

Опрос проведен 25 -30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.