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Зеленский и Порошенко - лидеры президентского рейтинга, - опрос

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Украина, Пятница 09 июля 2021 17:50
Зеленский и Порошенко - лидеры президентского рейтинга, - опрос Фото: опрос показал главных лидеров президентского рейтинга в Украине
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса SOCIS.

Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то за:

  • Владимира Зеленского проголосовали 28,8% (тех, кто определился и пойдет голосовать)
  • Петра Порошенко - 18,4%.

Другие кандидаты:

  • Игорь Смешко - 10,3%,
  • Юлия Тимошенко - 8,5%,
  • Юрий Бойко - 7,9%,
  • Владимир Гройсман - 4,2%,
  • Дмитрий Разумков - 4,1%,
  • Евгений Мураев - 3,9%,
  • Виктор Медведчук - 3,4%,
  • Олег Ляшко - 1,9%,
  • Виталий Кличко - 1,9%,
  • Олег Тягнибок - 1,2%,
  • Кира Рудык - 0,7%.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 60%, за Порошенко - 40%. Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко - 24,45%.

В рейтинге политических партий лидируют "Слуга народа" (24,8% от тех, кто определился и готов голосовать), "Европейская Солидарность" (18,1%). За ОПЖЗ готовы голосовать 13,3%, за ВО "Батькивщина" - 10,8%. за "Силу и честь" - 8,3%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,9%, за ВО "Свобода" - 3,6%, за "Партию Шария" - 2,9%, за "Голос" - 2,9%, за "Наши" - 2,1%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - 2,0%, "За будущее" - 1,6%, за "Оппозиционный блок" - 1,5%, за "ПроПозиция" - 0,7%.

Партия "Европейская Солидарность" считают реальной оппозицией власти 29,5%. 24,8% назвали оппозицией партию ОПЗЖ, "Батькивщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%.

Опрос проведен 25 -30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщалось, за последний месяц команду Тимошенко начали поддерживать еще 3% избирателей. Сегодня проголосовать за "Батькивщину" хотят уже 15% среди тех, кто определился и придет на выборы.

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