Зеленський порівняв Навроцького з Орбаном: це погано закінчиться

Політична боротьба та радикалізація

За словами глави держави, спроби заробляти політичні дивіденди на ненависті до сусіднього народу є абсолютно помилковими. Це веде до радикалізації суспільства і може закінчитися дуже поганою ескалацією.

"Я вважаю, що після того, як він ухвалив це рішення, він продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття ненависті до українців. Те, що робив Орбан, і вважаю, що закінчиться погано", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що саме українці зараз захищають та гинуть за безпеку Польщі та всієї Європи, а не навпаки.

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Символічні подарунки та електоральний процес

Зеленський також розповів про системність цієї проблеми, згадавши свій перший офіційний візит до Польщі. Тоді під час рукостискання польський колега подарував йому книгу про Волинську трагедію.

При цьому сам президент Польщі, попри заяви про підтримку, жодного разу не відвідав Україну.

Український лідер пояснив таку поведінку виключно електоральними процесами, оскільки у 2027 році в Польщі заплановані вибори прем'єра. Навроцький намагається зробити все, щоб його партія виграла у політсили Дональда Туска.

Для вирішення ситуації до Польщі літали очільник ОП Кирило Буданов та першого заступника керівника ОП Сергій Кислиця. Проте після зустрічей вони лише підтвердили висновки президента, що польська сторона керується виключно політичними інтересами.