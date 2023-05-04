Зеленський порівняв F-16 зі вступом до ЄС та НАТО

"Щодо F-16 - ми всі можемо довго про це говорити, але ми розуміємо, що F-16 у будь-якому разі починаються з навчання. І можуть нам надати тільки ті країни, які мають відповідні майданчики, які мають на озброєнні F-16", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що питання постачання винищувачів складне.

"Це таке складне питання. Таке саме, як і питання консолідації країн щодо нашого майбутнього в ЄС, в НАТО. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що у нас буде позитивний результат, тому що у нас немає іншого виходу", - заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив зволікання союзників із рішенням про винищувачів. За його словами, українські партнери розуміють, що надавши Україні літаки, потрібен час на їхню підготовку та навчання пілотів, але крім цього, потрібно буде й надалі підтримувати їх у належному стані.

Також раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна почне контрнаступ, не чекаючи F-16 від союзників.

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