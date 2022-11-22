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Зеленський попросив допомогу у муніципалітетів Франції

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент України Володимир Зеленський звернувся до 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції, на якому 22 листопада зібралися приблизно 10 тисяч місцевих обранців і 500 представників преси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво Офісу президента України.

"Окупанти залишають по собі повністю зруйновану інфраструктуру. Уявіть, як це: люди в окупації жили по півроку без звʼязку, електрики, нормального постачання води", - додав Зеленський.

Тому коли Україна звертається по допомогу в цій війні, підкреслив президент України, йдеться не просто про зіткнення держав. Йдеться про зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя, двох світів.

"Коли в місто приходить Росія, там не залишається взагалі нічого від нормального життя. Росія приносить репресії та знущання, забирає в людей не лише майно... Є тисячі прикладів, зокрема, того, як російські військові розстрілювали житлові будинки чи машини на дорогах. Вони хочуть, щоб українці просто не змогли жити на цій землі", - додав він.

Зеленський звернувся до Конгресу мерів Франції, присутніх провідних лідерів французького суспільства, сенаторів й депутатів французького парламенту Франції, особисто президента Мануеля Макрона допомогти Україні пройти цю зиму і не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору й підкорення.

"Ми потребуємо багатьох речей - від генераторів різної потужності до "старлінків". Для нас це не просто питання техніки. Для України це захист від терору. Я закликаю вас також бути конкретними в допомозі. І підтримати захист наших міст і громад від терору. Разом ми це точно зможемо", - констатував президент.

Нещодавно Франція та союзники заявили, що шукають шляхи політичного урегулювання війни на території України. Однак саме українці вирішуватимуть як завершиться конфлікт.

А міністр оборони Франції Себастьяна Лекорню наголосив, що Франція повинна допомагати українцям захищати кордони, інакше кажучи, свій суверенітет. Це і буде захистом європейських цінностей.

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Франція