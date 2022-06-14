Зеленський попросив Залужного провести перевірки через можливі проблеми з забезпеченням

Попросив головнокомандувача ЗСУ уважно поставитися до повідомлень у соцмережах та ЗМІ про те, що у частини бійців нема достатньо засобів індивідуального захисту.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна .

"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюють в суспільстві. Очікую перевірок в логістиці армії, перевірки того, що постачається та як розподіляють засоби індивідуального захисту", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що у зоні бойових дій має вистачати всього необхідного для захисту.