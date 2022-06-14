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Зеленський попросив Залужного провести перевірки через можливі проблеми з забезпеченням

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 22:46
Зеленський попросив Залужного провести перевірки через можливі проблеми з забезпеченням Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Попросив головнокомандувача ЗСУ уважно поставитися до повідомлень у соцмережах та ЗМІ про те, що у частини бійців нема достатньо засобів індивідуального захисту.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюють в суспільстві. Очікую перевірок в логістиці армії, перевірки того, що постачається та як розподіляють засоби індивідуального захисту", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що у зоні бойових дій має вистачати всього необхідного для захисту.

Нагадаємо, поряд з цим президент України закликах Захід надати Україні протиракетну зброю. Він зауважив, що радянські ракети, якими б'є Росія, стали ще небезпечніші, адже це зброя далеко не точна і може вражати цивільні об'єкти.

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