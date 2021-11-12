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Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили его мать и украинских врачей

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Грузии Иракли Гарибашвили. Он попросил допустить к Михаилу Саакашвили его мать и украинских врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

По словам украинского президента, права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Президент отдельно отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

"Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Михаилу Саакашвили украинских врачей.

Напомним, Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку и назвал условие.

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Владимир ЗеленскийМихаил Саакашвили