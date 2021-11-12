Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили его мать и украинских врачей

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьером Грузии Иракли Гарибашвили. Он попросил допустить к Михаилу Саакашвили его мать и украинских врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса президента .

По словам украинского президента, права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Президент отдельно отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

"Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Михаилу Саакашвили украинских врачей.