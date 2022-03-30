Зеленский попросил у Норвегии передвижные ЗРК и ракеты против кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Норвегию предоставить передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун". И пообещал, что это вооружение будет использовано только для защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к парламенту Норвегии.

"Свобода должна быть вооружена не хуже тирании... Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение - ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы", - отметил Зеленский.