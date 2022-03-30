RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський попросив у Норвегії пересувні ЗРК і ракети проти кораблів

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію надати пересувні зенітно-ракетні комплекси та протикорабельні ракети "Гарпун". І пообіцяв, що це озброєння буде використано тільки для захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента до парламенту Норвегії.

"Свобода має бути озброєна не гірше тиранії... Я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельне озброєння - ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи NASAMS. Крім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи і вашої свободи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю The Economist заявив, що Україні не вистачає інтенсивного озброєння для перемоги над Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНорвегия