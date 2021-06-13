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Зеленський привітав підтримку України лідерами G7

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Україна, Неділя 13 червня 2021 23:36
Зеленський привітав підтримку України лідерами G7 Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський привітав підтримку України лідерами G7. Він подякував світовим лідерам.

Про це йдеться у заяві на сайті президента України.

Учасники саміту G7 у спільній заяві підтримали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Президент Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності і суверенітету України, а також важливих реформ в нашій державі, яку висловлено у фінальному комюніке саміту лідерів держав "Групи семи", - йдеться в заяві президента України.

Крім того, лідери "Великої сімки" закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

"Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - йдеться в комюніке.

Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес для забезпечення реалізації Мінських домовленостей. Лідери країн "Групи семи" закликали Росію і збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання про припинення вогню.

"Ми підтверджуємо наші зусилля щодо зміцнення української демократії та інститутів, заохочуючи подальший прогрес у реформах", - зазначили учасники саміту.

Президент Володимир Зеленський привітав чітку підтримку України з боку держав "G7".

"Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, що лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту і закликали вивести війська. Вони підтримали Норманський формат і мінські домовленості.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 вирішили підтримати інші країни в боротьбі з коронавірусом. Вони пожертвують вакцину.

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