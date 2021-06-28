Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал одобрение Советом ЕС Соглашения об "открытом небе" . Сегодня Совет ЕС дал "зеленый свет" соглашению с Украиной.

Об этом он написал в Twitter .

"Благодарен Совету ЕС и Португалии за принятие Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", - написал он.

Напомним, сегодня Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной.

Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью этого года, а после ратифицированы каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.

Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписана до конца 2020 года. Однако после подписание документа отсрочили.