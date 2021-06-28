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Зеленський привітав схвалення Радою ЄС угоди про "відкрите небо"

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Радою ЄС Угоди про "відкрите небо". Сьогодні Рада ЄС дала "зелене світло" угоді з Україною.

Про це він написав у Twitter.

"Вдячний Раді ЄС та Португалії за прийняття Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Угода дозволить нашим громадянам отримати дешевше квитки і розширити географію подорожей. Його підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС схвалила підписання з чотирма країнами Угоди про Спільний авіаційний простір. Зокрема, з Україною.

Очікується, що угоди будуть підписані восени цього року, а після ратифіковані кожною державою-членом, Союзом та іншою стороною.

Спочатку передбачалося, що угода між Україною та ЄС про відкрите небо може бути підписана до кінця 2020 року. Однак після підписання документа відстрочили.

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Володимир ЗеленськийРада Європи