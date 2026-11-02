Зеленський попередив про новий масований удар РФ і назвав цілі ворога

Росія знову готує масований удар по Україні. Цілями залишається енергетика та логістика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський зазначив, що Росія знову готує масштабну атаку по Україні.
"Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні. Передусім, по енергетиці та логістиці", - каже він.
За словами президента, РФ розраховує на те, що завтра, 3 листопада, світ буде слідкувати за американськими виборами.
"А події в Україні, наші складнощі з ракетами для ППО, будуть поза увагою світу", - зазначив він.
На його думку, потрібні такі сигнали в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору України.
Зеленський додав, що нафта країни-агресорки буде палати, тому що Україна завдає справедливих ударів у відповідь на російські атаки.
"Треба натиснути на Росію так, щоб у них не було ніяких альтернатив, крім закінчення цієї війни. США і світ можуть це зробити, треба припиняти російські вбивства",= закликав Зеленський.
Раніше РБК-Україна писало, що російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб окупанти продовжили завдання масованих ударів по об'єктах в Україні.
Крім того, влада України має у своєму розпорядженні дані про нові плани Росії щодо посилення терору.