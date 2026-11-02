Зеленський попередив про новий масований удар РФ і назвав цілі ворога

РФ готується до масованого удару

Зеленський зазначив, що Росія знову готує масштабну атаку по Україні.

"Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні. Передусім, по енергетиці та логістиці", - каже він.

За словами президента, РФ розраховує на те, що завтра, 3 листопада, світ буде слідкувати за американськими виборами.

"А події в Україні, наші складнощі з ракетами для ППО, будуть поза увагою світу", - зазначив він.

На його думку, потрібні такі сигнали в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору України.

Зеленський додав, що нафта країни-агресорки буде палати, тому що Україна завдає справедливих ударів у відповідь на російські атаки.

"Треба натиснути на Росію так, щоб у них не було ніяких альтернатив, крім закінчення цієї війни. США і світ можуть це зробити, треба припиняти російські вбивства",= закликав Зеленський.