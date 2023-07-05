Зеленський попередив Макрона про підготовку росіянами провокацій на ЗАЕС

Володимир Зеленський попередив президента Франції Еммануеля Макрона про підготовку російськими окупантами небезпечних провокацій на ЗАЕС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Український лідер ввечері, 4 липня, провів телефонну розмову із французьким колегою. Президенти домовились разом із Міжнародний агентством з атомної енергії тримати ситуацію на Запорізькій АЕС під максимальним контролем.

Раніше, 4 липня, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ЗАЕС втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі.

Загроза теракту на ЗАЕС

Керівник ГУР Кирило Буданов, 20 червня, заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, зокрема йшлося про охолоджувачі та чотири енергоблоки станції.

Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні, 4 липня, повідомив, що російська окупаційна армія, ймовірно, готує теракт на Запорізькій атомній електростанції із застосуванням вибухових пристроїв.

Як діяти громадянам у разі підриву ЗАЕС, повідомило Міністерство охорони здоров'я України.