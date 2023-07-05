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Зеленский предупредил Макрона о подготовке россиянами провокаций на ЗАЭС

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Среда 05 июля 2023 00:23
Зеленский предупредил Макрона о подготовке россиянами провокаций на ЗАЭС Фото: президент Украины Владимир Зеленский с французским коллегой Эммануэлем Макроном (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Владимир Зеленский предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о подготовке российскими оккупантами опасных провокаций на ЗАЭС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Украинский лидер, вечером 4 июля, провел телефонный разговор с французским коллегой. Президенты договорились вместе с Международным агентством по атомной энергии держать ситуацию на Запорожской АЭС под максимальным контролем.

Ранее, 4 июля, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС лишилась связи со своей главной внешней линией электропередачи.

Угроза теракта в ЗАЭС

Руководитель ГУР Кирилл Буданов, 20 июня, заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности речь шла о охладителях и четырех энергоблоках станции.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сегодня, 4 июля, сообщил, что российская оккупационная армия, предположительно, готовит теракт на Запорожской атомной электростанции с применением взрывных устройств.

Как действовать гражданам при подрыве ЗАЭС, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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