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Зеленский пообщался с военными, которые представят Украину на "Играх Непокоренных"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский пообщался с ветеранами и военными, которые будут представлять Украину на нынешних международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" (Invictus Games).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.

"Говорил с нашей командой, которые будут участвовать в "Играх Непокоренных". Среди них ветераны, военнослужащие - те, кто сейчас защищает наше государство", - сказал он.

Зеленский признался, что они очень переживают, что пришлось поехать на соревнование, в то время как война продолжается.

"Я заверил, что мы дождемся их возвращения и будем поддерживать их на соревнованиях так же искренне. Верю, что наша команда и в этом году даст повод гордиться ею", - отметил президент.

Напомним, Invictus Games The Hague 2020, уже дважды переносившиеся из-за пандемии коронавируса, состоятся в этом году с 16 по 22 апреля в городе Гаага (Нидерланды).

"Игры Непокоренных" - это международное спортивное событие для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы, болезни или ранения, выполняя служебные обязанности.

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Владимир ЗеленскийИгры Непокоренных