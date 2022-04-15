Зеленский пообщался с военными, которые представят Украину на "Играх Непокоренных"

Президент Владимир Зеленский пообщался с ветеранами и военными, которые будут представлять Украину на нынешних международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" (Invictus Games).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства.
"Говорил с нашей командой, которые будут участвовать в "Играх Непокоренных". Среди них ветераны, военнослужащие - те, кто сейчас защищает наше государство", - сказал он.
Зеленский признался, что они очень переживают, что пришлось поехать на соревнование, в то время как война продолжается.
"Я заверил, что мы дождемся их возвращения и будем поддерживать их на соревнованиях так же искренне. Верю, что наша команда и в этом году даст повод гордиться ею", - отметил президент.
Напомним, Invictus Games The Hague 2020, уже дважды переносившиеся из-за пандемии коронавируса, состоятся в этом году с 16 по 22 апреля в городе Гаага (Нидерланды).
"Игры Непокоренных" - это международное спортивное событие для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы, болезни или ранения, выполняя служебные обязанности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.