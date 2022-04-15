Зеленський поспілкувався з військовими, які представлять Україну на "Іграх Нескорених"

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами та військовими, які представлятимуть Україну на цьогорічних міжнародних спортивних змаганнях "Ігри нескорених" (Invictus Games).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави.
"Говорив з нашою командою, яка братиме участь у "Іграх нескорених". Серед них ветерани, військовослужбовці - ті, хто зараз захищає нашу державу", - сказав він.
Зеленський зізнався, що вони дуже переживають, що довелося поїхати на змагання, в той час, як війна триває.
"Я запевнив, що ми дочекаємося їхнього повернення й будемо підтримувати їх на змаганнях так само щиро. Вірю, що наша команда і в цьому році дасть привід нею пишатися", - зазначив президент.
Нагадаємо, Invictus Games The Hague 2020, які вже двічі переносились через пандемію коронавірусу, відбудуться цьогоріч з 16 по 22 квітня у місті Гаага (Нідерланди).
"Ігри Нескорених" - це міжнародна спортивна подія для військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, захворювання чи поранення, виконуючи службові обов'язки.
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