Зеленський поспілкувався з військовими, які представлять Україну на "Іграх Нескорених"

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами та військовими, які представлятимуть Україну на цьогорічних міжнародних спортивних змаганнях "Ігри нескорених" (Invictus Games).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави.

"Говорив з нашою командою, яка братиме участь у "Іграх нескорених". Серед них ветерани, військовослужбовці - ті, хто зараз захищає нашу державу", - сказав він.

Зеленський зізнався, що вони дуже переживають, що довелося поїхати на змагання, в той час, як війна триває.

"Я запевнив, що ми дочекаємося їхнього повернення й будемо підтримувати їх на змаганнях так само щиро. Вірю, що наша команда і в цьому році дасть привід нею пишатися", - зазначив президент.