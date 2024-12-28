Зеленський пообіцяв Алієву допомогу і вимагає пояснень РФ через катастрофу AZAL

Зеленський повідомив, що висловив співчуття Алієву та азербайджанському народу у зв'язку з катастрофою рейсу J2-8243 "Азербайджанських авіаліній".

"Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака", - зазначив президент.

За його словами, наразі ключовим пріоритетом є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі запитання про те, що сталося насправді. "Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширення дезінформації", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що на фото і відео з місця катастрофи біля казахстанського Актау чітко видно пошкодження фюзеляжу, пробоїни і вм'ятини, що "дуже нагадують удар ракетою ППО".

"Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами і закликаємо інші країни також надати допомогу. Крім того, ми домовилися активізувати двосторонні контакти найближчим часом", - додав президент України.

Катастрофа літака AZAL

Літак "Азербайджанських авіаліній" (AZAL) впав на заході Казахстану вранці 25 грудня. Лайнер виконував рейс Баку - Грозний, кілька разів намагався зайти на посадку в столиці Чечні, після чого взяв курс на Актау, незважаючи на проблеми з керуванням, перетнув Каспійське море, але під час жорсткої посадки вдарився об землю і загорівся. У результаті загинули 38 осіб із 67, зокрема обидва пілоти. Вважається, що в тих умовах вони зробили все, щоб врятувати пасажирів.

Інцидент над Чечнею стався на фоні дронової атаки. Російська пропаганда розганяла версію про зіткнення літака зі зграєю птахів. При цьому сліди на хвостовій частині свідчать про те, що по ньому міг відпрацювати зенітно-ракетний комплекс типу "Панцир-С".

Детальніше про те, що сталося, і про версії читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.