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Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство

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США, Середа 22 вересня 2021 06:48
Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство Фото: Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство. Це він сказав на зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що проходила в Українському інституті Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - сказав Зеленський, зазначивши, що з законом про подвійне громадянство "не все просто".

"Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть в тих країнах, які, м'яко кажучи, нам не друзі", - пояснив він, маючи на увазі Росію.

"У нас зараз дороги вже краще, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, - це і є повага до історії нашої країни", - вказав він, викликавши схвальні оплески аудиторії.

Глава держави також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру. Це відбуватиметься шляхом дипломатії, переговорів "з дуже складною державою і складними людьми", і потрібен тиск міжнародної спільноти, "всіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями". Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

У свою чергу президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об'єднана громада докладає всіх зусиль, щоб впливати на американську політику щодо України. І таким чином - сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО і ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупинці проекту "Північний потік-2".

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