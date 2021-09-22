Президент України Володимир Зеленський пообіцяв українській діаспорі в США ввести подвійне громадянство. Це він сказав на зустрічі з представниками українських організацій і церков США, що проходила в Українському інституті Америки.

"Ми обов'язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - сказав Зеленський, зазначивши, що з законом про подвійне громадянство "не все просто".

"Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть в тих країнах, які, м'яко кажучи, нам не друзі", - пояснив він, маючи на увазі Росію.

"У нас зараз дороги вже краще, ніж у Нью-Йорку. Ми повинні "вилизати" нашу державу, щоб були бруківка, дороги, мости, - це і є повага до історії нашої країни", - вказав він, викликавши схвальні оплески аудиторії.

Глава держави також підкреслив, що пріоритетом його роботи є повернення в Україну миру. Це відбуватиметься шляхом дипломатії, переговорів "з дуже складною державою і складними людьми", і потрібен тиск міжнародної спільноти, "всіх, хто може хоч щось зробити для відновлення нашої держави з усіма нашими людьми і територіями". Зеленський закликав українців за кордоном зробити для цього все можливе.

У свою чергу президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об'єднана громада докладає всіх зусиль, щоб впливати на американську політику щодо України. І таким чином - сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО і ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупинці проекту "Північний потік-2".