Зеленский пообещал стабильные тарифы до конца отопительного сезона

Коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона повышаться не будут. Цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время Конгресса заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал он.

Как отметил Зеленский, тарифы не будут повышаться, несмотря на "рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров, как это говорится, европейскую цену".

По словам президента, фиксация тарифов стала возможной благодаря работе Кабинета министров, "Нафтогаза" и Ассоциации городов Украины.