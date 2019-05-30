Зеленский пообещал помощь семьям погибших в катастрофе Ми-8

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал помощь семьям погибших в катастрофе военного вертолета Ми-8. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В частности, Зеленский объяснил поручение Генштабу взять на контроль расследование катастрофы требованием, чтобы во время учений и тренировок украинская армия не теряла военных. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область).

Ранее уже сообщалось, что Зеленский поручил начальнику Генерального штаба ВСУ Руслану Хомчаку взять на личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8.