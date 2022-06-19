Зеленский пообещал ответ на российские удары по НПЗ
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Украина готовит ответ на атаки россиян по нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Вновь обстреливают нашу топливную инфраструктуру. Хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее стало известно, что в субботу 18 июня российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области.
Главной целью русских военных оказалась местная нефтебаза. В результате ударов пострадали 14 человек.
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