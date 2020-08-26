Зеленский и Помпео обсудили перемирие на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, Помпео приветствовал установление режима тишины на Донбассе.
"31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - написал Зеленский.
Президент также поблагодарил госсекретаря за поддержку территориальной целостности Украины и двухпартийную поддержку.
Кроме того, пресс-служба Офиса президента сообщила, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Беларуси.
Зеленский заверил, что Украина не собирается вмешиваться в чужие выборы, в частности, выборы в Беларуси.
"Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский проинформировал Помпео, что более подробно вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем госсекретаря Стивеном Бигеном во время встречи в Кривом Роге.
Напомним, 26 августа в Киев с рабочим визитом прилетел заместитель Помпео Стивен Биген.