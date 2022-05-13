Зеленский получил ученое звание почетного доктора гуманитарных наук в США
Манор-колледж в городе Дженкинтаун штата Пенсильвания, США, присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора гуманитарных наук. К нему присоединились 26 других американских вузов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook консульства Украины в США.
Диплом доктора наук американского высшего учебного заведения от имени главы государства получила почетный консул Украины в США Ирина Мазур.
"Для меня было невероятной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины, – написала она. – Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую поддержали суммарно 27 учебных заведений США".
Ранее сообщалось, что Зеленский выступит перед американскими и европейскими студентами. Президент Украины намерен поделиться своим видением жизни в Европе после войны.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский лично выступить в Стэндфордском университете в конце мая. Международные гарантии безопасности поездки Украине предоставят Соединенные Штаты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.