Зеленский получил ученое звание почетного доктора гуманитарных наук в США

Манор-колледж в городе Дженкинтаун штата Пенсильвания, США, присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора гуманитарных наук. К нему присоединились 26 других американских вузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook консульства Украины в США.

Диплом доктора наук американского высшего учебного заведения от имени главы государства получила почетный консул Украины в США Ирина Мазур. "Для меня было невероятной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины, – написала она. – Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую поддержали суммарно 27 учебных заведений США".