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Зеленский получил ученое звание почетного доктора гуманитарных наук в США

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Вашингтон, Пятница 13 мая 2022 07:49
Зеленский получил ученое звание почетного доктора гуманитарных наук в США Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Манор-колледж в городе Дженкинтаун штата Пенсильвания, США, присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора гуманитарных наук. К нему присоединились 26 других американских вузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook консульства Украины в США.

Диплом доктора наук американского высшего учебного заведения от имени главы государства получила почетный консул Украины в США Ирина Мазур.

"Для меня было невероятной честью получить этот почетный диплом от имени Президента Украины, – написала она. – Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую поддержали суммарно 27 учебных заведений США".

Ранее сообщалось, что Зеленский выступит перед американскими и европейскими студентами. Президент Украины намерен поделиться своим видением жизни в Европе после войны.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский лично выступить в Стэндфордском университете в конце мая. Международные гарантии безопасности поездки Украине предоставят Соединенные Штаты.

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