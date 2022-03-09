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Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский считает, что положить конец войне в Украине можно будет после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. В то же время украинский лидер готов к компромиссам, но при такой же готовности с российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента для немецкого издания Bild.

"Вопрос здесь не в том, что я могу дать. В каждых переговорах целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством для моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что пока говорить о каких-то деталях рано, поскольку еще не было контакта на уровне президентов.

"Мы пока не можем говорить о деталях. Мы еще не имели прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Путин сам может закончить войну в Украине.

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