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Путин находится в информационном пузыре, он может сам закончить войну, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Вторник 08 марта 2022 09:52
Путин находится в информационном пузыре, он может сам закончить войну, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер РФ Владимир Путин находится в информационном пузыре. Украинский гарант заявил, что Путин может закончить войну, которую начал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского ABC News.

"Президенту Путину нужно начать диалоги и перестать жить в информационном пузыре без кислорода. Вы не знаете, насколько реалистична та информация, которую он получает", - заявил президент Украины.

Напомним, недавно Владимир Зеленский снова обратился к украинцам. Он заявил, что все разрушенные врагом города и села Украины будут обязательно отстроены после победы.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что президент находится в Киеве и не собирается покидать страну.

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