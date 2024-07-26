Зеленський про Покровський напрямок: маємо зробити все, щоб посилити наші позиції

Він розповів, що сьогодні, 26 липня, він детально розбирав ситуацію на складних напрямках фронту, насамперед на Покровському напрямку, з міністром оборони України Рустемом Умєровим та військовим командуванням. Зокрема, було дві доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами президента, Покровський напрямок є тією ділянкою фронту, де зосереджені основні атаки окупантів.

"Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат", - зазначив Зеленський.