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Зеленский о Покровском направлении: должны сделать все, чтобы усилить наши позиции

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина должна усилить позиции в противостоянии оккупантам на Покровском направлении. Этот участок фронта сейчас основной для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 26 июля, он детально разбирал ситуацию на сложных направлениях фронта, в первую очередь на Покровском направлении, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и военным командованием. В частности, было два доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам президента, Покровское направление является тем участком фронта, где сосредоточены основные атаки оккупантов. 

"Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", - отметил Зеленский. 

Что предшествовало

Напомним, согласно данным последней сводки Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за сутки было зафиксировано самое большое количество столкновений по сравнению с другими участками фронта.

Всего оккупанты совершили 23 попытки вытеснить украинских защитников с позиций в районах семи населенных пунктов.

Также россияне применяют там авиацию, они пытаются наносить авиаудары по позициям ВСУ.

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