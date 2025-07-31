Зеленський про Покровськ і Часів Яр: кожну російську спробу просуватися ми відбиваємо

У Донецькій області тривають інтенсивні бої за Покровськ та Часів Яр. Однак українські захисники відбивають кожну російську спробу просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський розповів, що українські підрозділи тримають позиції на Покровському напрямку.

"Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь - знищення окупанта", - сказав він.

Президент також звернув увагу на російський вкид про "захоплення" Часового Яру.

"Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватися - на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині - зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок - дуже важливий", - зазначив Зеленський.