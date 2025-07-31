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Зеленський про Покровськ і Часів Яр: кожну російську спробу просуватися ми відбиваємо

Четвер 31 липня 2025 20:45
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Зеленський про Покровськ і Часів Яр: кожну російську спробу просуватися ми відбиваємо Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Донецькій області тривають інтенсивні бої за Покровськ та Часів Яр. Однак українські захисники відбивають кожну російську спробу просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський розповів, що українські підрозділи тримають позиції на Покровському напрямку.

"Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь - знищення окупанта", - сказав він.

Президент також звернув увагу на російський вкид про "захоплення" Часового Яру.

"Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватися - на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині - зрештою ми відбиваємо. І це непросто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок - дуже важливий", - зазначив Зеленський.

Росія оголосила про "взяття" Часового Яру

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, Міноборони Росії заявило про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області. В ОТУ "Хортиця" висміяли заяви росіян та спростували їхню брехню.

"Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань", - сказав РБК-Україна речник ОСУВ "Хортиця".

Окрім того, у ЗСУ пояснили "перфоманси" росіян у Часовому Яру.

Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".

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Володимир Зеленський Збройні сили України Донецька область Покровськ Часів Яр Війна в Україні
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