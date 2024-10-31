Зеленський показав відео наслідків атаки РФ на Харків

"На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці", - повідомив голова держави.

Зеленський зазначив, що партнери України бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожна їх відкладене рішення - це як мінімум десятки, а то й сотні таких російських бомб, які летять на нашу країну. Це життя "наших людей".

"Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", - наголосив він.

Паралельно Дарія Зарівна теж опублікувала відео, як рятівники розбирають завали, щоб врятувати людей, і додала свій коментар.

"У Харкові російські тварини вдарили по будинку КАБом. Під завалами дитина. Ненавиджу", - написала вона.