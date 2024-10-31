Зеленский показал видео последствий атаки РФ на Харьков

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте", - сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что партнеры Украины видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб, летящих на нашу страну. Это жизнь "наших людей".

"Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей вероятной силой", - подчеркнул он.

Параллельно Дарья Заривная тоже опубликовала видео, как спасатели разбирают завалы, чтобы спасти людей и добавила свой комментарий.

"В Харькове российские животные ударили по дому КАБом. Под завалами ребенок. Ненавижу", - написала она.