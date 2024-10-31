RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский показал видео последствий атаки РФ на Харьков

Фото: последствия российской атаки на Харьков (t.me/synegubov)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 30 октября, Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове. В сети уже появилось видео последствий атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского и канал советницы по коммуникациям руководителя ОП Дарии Заривной.

"К сожалению, есть пострадавшие, в том числе и дети. Под завалами могут находиться еще люди. Все необходимые службы на месте", - сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что партнеры Украины видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб, летящих на нашу страну. Это жизнь "наших людей".

"Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей вероятной силой", - подчеркнул он.

Параллельно Дарья Заривная тоже опубликовала видео, как спасатели разбирают завалы, чтобы спасти людей и добавила свой комментарий.

"В Харькове российские животные ударили по дому КАБом. Под завалами ребенок. Ненавижу", - написала она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине