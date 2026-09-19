Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами

Сьогодні президент заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада.

Зеленський зазначив, що вже є хороший результат військової контррозвідки Служби безпеки у протидії реактивним "Шахедам".

"Створений і вже успішно застосований новий дрон-перехоплювач. Крок за кроком рухаємось, щоб дати Україні більше захисту. Дякую всім розробникам та виробникам, які щодня працюють над масштабуванням необхідної нам зброї", - додав глава держави.