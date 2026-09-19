Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками

Сегодня президент заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада.

Зеленский отметил, что уже есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным "Шахедам".

"Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты. Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над масштабированием необходимого нам оружия", - добавил глава государства.