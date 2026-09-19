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Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками

14:39 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: появились первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками (facebook.com/SecurSerUkraine)

Службы безопасности Украины создала и уже успешно применила новый дрон-перехватчик реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада.

Зеленский отметил, что уже есть хороший результат военной контрразведки Службы безопасности в противодействии реактивным "Шахедам".

"Создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик. Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты. Благодарю всех разработчиков и производителей, которые ежедневно работают над масштабированием необходимого нам оружия", - добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украине две отечественные компании успешно провели боевые испытания новых дронов-перехватчиков, сбив российский реактивный "Шахед".

Украинские разработчики продемонстрировали эффективность новых средств ПВО в реальных боевых условиях.

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